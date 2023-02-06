"Возможно, придется применять более продолжительные отключения" — гендиректор Yasno о ситуации со светом

По прогнозам синоптиков, неделя будет холодной, поэтому нагрузка на энергосистему увеличится.

Генеральный директор YASNO Сергей Коваленко сообщил, какие ограничения электроснабжения будут действовать во вторник, 7 февраля.

По прогнозам синоптиков, неделя будет холодной, поэтому нагрузка на энергосистему увеличится. Коваленко предполагает, что, возможно, придется применять более длительные отключения. Пока генерация электроэнергии выросла, но из-за морозов растет и потребление.

"Также сетевые ограничения НЭК не дают возможности системе работать полноценно. Кроме того, снег и мороз могут быть причиной дополнительных аварий на линиях. Поэтому прошу осторожно пользоваться электроприборами. В случае аварий обращайтесь к ОСМД или к коллегам из ОСР (оператор системы распределения)" – подытожил гендиректор YASNO.

На вторник в "Укрэнерго" предоставили следующие ограничения:

Киев : 1147 МВт в день и 768 МВт ночью,

: 1147 МВт в день и 768 МВт ночью, Днепр: 1707 МВт в день и 1652 МВт на ночь.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что ЕС готов поддержать Украину поставками электричества.

Напомним, в "Укрэнерго" оценили состояние энергосистемы и заявили, что из-за морозов растет уровень потребления электроэнергии в стране, в результате чего возникает дефицит.

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