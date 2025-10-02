ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
477
Время на прочтение
1 мин

"Возможно, у нас появится что-то еще": Зеленский обещает "мощные ответы" на удары РФ

Зеленский интригует заявлением о возможности получения дальнобойного оружия от США после встречи с Трампом.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что обсуждал с Дональдом Трампом предоставление Украине дальнобойного оружия, но не уточнил, какого именно.

Об этом глава государства сказал во время своего визита в Копенгагег.

Он подчеркнул, что Украина наносит удары только в ответ на атаки России.

«Раньше мы использовали для ударов по России только наше дальнобойное оружие. После моей встречи с Трампом, возможно, у нас появится что-нибудь еще. Я не знаю. Увидим», — загадочно сказал Зеленский.

Президент также сообщил, что Украина каждый день использует 100-150 беспилотников для ударов по РФ.

«Приблизительно год назад у нас не было способностей отвечать. Теперь мы можем отвечать, и они чувствуют наши мощные ответы. Они используют сегодня 500-600 беспилотников в день, мы 100-150», — отметил он.

Ранее Владимир Зеленский жестко ответил венгерскому премьеру Орбану на предложение «партнерства».

Напомним, Зеленский предупредил, что если Россия попытается устроить блэкаут в столице Украины, такая же участь постигнет и Москву.

Дата публикации
Количество просмотров
477
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie