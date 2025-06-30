Возможность для тех, кто не составил НМТ: Метинвест Политехника объявил о наборе на профессиональное высшее образование

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Одна из них – профессиональное высшее образование по степени профессионального младшего бакалавра, которое предлагает первый в Украине частный горно-металлургический университет «Метинвест Политехника».

Университет предлагает поступающим шесть образовательных программ. Все они максимально адаптированы к потребностям бизнеса и охватывают направления, критически важные для индустриального развития Украины — от металлургии и прикладной механики до автоматизации, робототехники и электрической инженерии. Обучение проходит в тесной связи с производством: студенты проходят практическую подготовку непосредственно на предприятиях Группы Метинвест, получая навыки, отвечающие запросам современной промышленности.

Формат обучения объединяет очное и дистанционное обучение. Предусмотрена также дуальная форма получения образования - сочетание обучения с работой на производстве.

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Стоимость одного года обучения составляет 17560 грн, есть возможность рассрочки. Для студентов предусмотрено проживание в общежитии. Введение для всех – без НМТ, по упрощенной процедуре. После окончания обучения каждый выпускник может рассчитывать на полное содействие в трудоустройстве.

Отдельные студенты будут иметь возможность учиться по заказу предприятий Группы Метинвест: для них после завершения программы предусмотрено продолжение обучения в университете на уровне высшего образования, а также реальные карьерные перспективы в экосистеме Метинвеста.

«Открытие нового уровня образования в Метинвесте Политехнике – это не просто альтернатива для тех, кто не составил НМТ. Это полноценный старт профессиональной жизни для молодежи, готовой работать, учиться и стать частью индустриального возрождения Украины. Мы создали программы, которые отвечают требованиям производства, и обеспечили условия, при которых образование становится доступным и практическим с первого дня», – говорит ректор Метинвест Политехники Александр Почтенный.

Как известно, университет основала компания Метинвест Рината Ахметова в июне 2020 года. Сейчас в вузе идет четвертая вступительная кампания: набор идет на образовательные программы для будущих бакалавров, магистров, а также в аспирантуру. В этом году вуз упростил процедуру для вступления ветеранов: им достаточно пройти только онлайн-собеседование. В прошлом году, воспользовавшись такой возможностью, 26 защитников – участников проекта «Сердце Азовстали» и сотрудников Метинвеста уже стали студентами горно-металлургического вуза.

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