Возможность создания ЧВК в Украине: как на это отреагировали военные

Нужно учитывать очень важный момент – кто будет руководить этим инструментом.

В Украине военные положительно отреагировали на возможность создания в нашем государстве частных военных компаний.

Об этом на своей странице в соцсети написал экскомандир полка "АЗОВ" с позывным "Жорин".

“Идею с узаконением частных военных кампаний считаю адекватной и своевременной. Это оптимальный путь для страны, где такое количество ветеранов и опыт войны. Возможность для военных найти себя после службы в армии, зарабатывать нормальные деньги и продолжать заниматься направлением, в котором профессионалами”, — подчеркнул военный.

Он также добавил, что нужно учитывать крайне важный момент – кто будет руководить этим инструментом.

"Чтобы из хороших возможностей для ветеранов это не превратилось в политическую или криминальную историю", — подчеркнул экскомандир "Азова".

Напомним, что в Украине предлагают создавать частные оборонные компании, где будут работать бывшие военные. Соответствующий законопроект о международных оборонных компаниях зарегистрировал в Верховной Раде нардеп Сергей Гривко.

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