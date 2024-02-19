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Возможности для наступления российских войск и подробности смерти Навального: главные новости ночи 19 февраля 2024 года

Возможности для наступления российских войск и подробности смерти Навального: главные новости ночи 19 февраля 2024 года

Россияне могут воспользоваться возможностями для наступления / Фото: Associated Press

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

  • Задержка западной помощи Украине помогают России начинать наступательные операции на нескольких участках линии фронта — ISW Читать далее –>
  • В России вероятно нашли авто, которым вывезли тело Навального из колонии Читать далее –>
  • Трамп презентовал золотые кроссовки Читать далее –>
  • Дочь Немцова призвала отреагировать на смерть Навального помощью Украине Читать далее –>
  • Офицеры пытаются уберечь мобилизованные башкиры, чтобы продолжить народно-освободительное движение на родине — ЦНС Читать далее –>

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