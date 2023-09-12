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Возможности получения нового вооружения от США и "хлопок" в Курской области РФ: главные новости ночи 12 сентября 2023 года

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
203
Время на прочтение
1 мин
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Возможности получения нового вооружения от США и "хлопок" в Курской области РФ: главные новости ночи 12 сентября 2023 года

США продолжают оказывать поддержку Украине / Фото: Associated Press

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 12 сентября 2023:

  • Россиянам в очередной раз видятся "украинские" дроны, атакующие Курскую область Читать далее –>
  • Враг снова обстрелял Херсон Читать дальше –>
  • Внезапно: оккупанты перекрыли движение по Крымскому мосту Читать далее –>
  • Байден вскоре примет окончательное решение о предоставлении ATACMS для Украины — СМИ Читать далее –>
  • Украина может получить ракеты большой дальности, вооруженные кассетными бомбами от США – Reuters Читать далее –>

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Дата публикации
Просмотры
203
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