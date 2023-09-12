Возможности получения нового вооружения от США и "хлопок" в Курской области РФ: главные новости ночи 12 сентября 2023 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 12 сентября 2023:
- Россиянам в очередной раз видятся "украинские" дроны, атакующие Курскую область Читать далее –>
- Враг снова обстрелял Херсон Читать дальше –>
- Внезапно: оккупанты перекрыли движение по Крымскому мосту Читать далее –>
- Байден вскоре примет окончательное решение о предоставлении ATACMS для Украины — СМИ Читать далее –>
- Украина может получить ракеты большой дальности, вооруженные кассетными бомбами от США – Reuters Читать далее –>
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