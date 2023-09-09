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Возможности получения ракет ATACMS и усиления военной активности вокруг ЗАЭС: главные новости ночи 9 сентября 2023 года

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
1 мин
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Возможности получения ракет ATACMS и усиления военной активности вокруг ЗАЭС: главные новости ночи 9 сентября 2023 года

Украина может получить ATACMS — СМИ / Фото: commons.wikimedia.org

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 9 сентября 2023 года:

  • США впервые отправят в Украину ракеты большой дальности ATACMS — СМИ Читать далее –>
  • Эксперты МАГАТЭ заметили усиление военной активности вокруг ЗАЭС Читать далее –>
  • Российские военные внесли значительные изменения в командование и управление из-за украинского контрнаступления — ISW Читать далее –>
  • В московских аэропортах отменили рейсы — рос"СМИ" Читать далее –>
  • Россия присваивает живым украинским гражданским пленникам инвентарные номера — эксперт Читать далее –>

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Дата публикации
Просмотры
410
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