Возможности получения ракет ATACMS и усиления военной активности вокруг ЗАЭС: главные новости ночи 9 сентября 2023 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 9 сентября 2023 года:
- США впервые отправят в Украину ракеты большой дальности ATACMS — СМИ Читать далее –>
- Эксперты МАГАТЭ заметили усиление военной активности вокруг ЗАЭС Читать далее –>
- Российские военные внесли значительные изменения в командование и управление из-за украинского контрнаступления — ISW Читать далее –>
- В московских аэропортах отменили рейсы — рос"СМИ" Читать далее –>
- Россия присваивает живым украинским гражданским пленникам инвентарные номера — эксперт Читать далее –>
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