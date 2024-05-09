Возможны аварийные отключения света для населения: будут ли действовать графики для всех областей

Во избежание отключений бытовых потребителей диспетчерский центр "Укрэнерго" применяет все возможные меры по преодолению дефицита.

Из-за значительного дефита, возникшего на фоне постоянных российских атак, будут действовать графики ограничения мощности для промышленности, а также, возможные, аварийные отключения света для бытовых потребителей.

Об этом сообщает "Укрэнерго".

"В энергосистеме в течение почти всех суток, за исключением дневных часов, имеется значительный дефицит электроэнергии. Причина — масштабные повреждения украинских электростанций, из-за которых они не могут производить столько же электроэнергии, как до атаки. Днем объем дефицита электроэнергии уменьшается благодаря активной работе электростанций на ВИЭ. В другие часы недостаток электроэнергии является значительным", — подчеркнули в энергетической компании.

Отмечается, что во избежание отключений бытовых потребителей диспетчерский центр "Укрэнерго" применяет все возможные меры по преодолению дефицита, среди которых - импорт и аварийную помощь из стран Европы, ограничение потребления промышленных потребителей.

"Сегодня вечером, с 18:00 до 24:00, будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей. Но, если потребление продолжит расти, возможно применение аварийных отключений, которое коснется и бытовых потребителей. ПОЖАЛУЙТЕ, 18:00 К 24:00", — призвали в "Укрэнерго".

Как сообщалось ранее, Украине снова грозят блекауты из-за российских массированных атак по энергосистеме. Когда сообщат новые графики отключений.

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