Возможны дополнительные отключения света вне графика: Свириденко назвала причину

Графики могут не действовать: непогода несет в Украину новые аварийные отключения света / © Минэнергоугля Украины

С завтрашнего дня, 8 января, возможны дополнительные перебои с электроснабжением вне графиков из-за ухудшения погодных условий.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

«Ожидаем ухудшение погодных условий в Украине с завтрашнего дня по всему государству. Циклон зайдет в Украину через Черновицкую и Ивано-Франковскую области около четырех утра», — предупредила премьер

По прогнозам, падение температура ночью будет достигать -20°C, днем — до -10°C.

По словам Свириденко, из-за этого возможны дополнительные перебои с электроснабжением вне графиков из-за налипания снега на линии электропередач и усложнения движения на дорогах.

«Энергосистема Украины ежедневно находится под атаками врага, а энергетики работают в сверхсложных условиях, чтобы обеспечить людей светом и теплом. Ухудшение погодных условий создает дополнительную нагрузку на критическую инфраструктуру. Работаем над тем, чтобы минимизировать последствия непогоды», — заверила она.

Премьер призвала украинцев осторожничать, по возможности ограничить поездки во время пика непогоды и следить за сообщениями местных властей и профильных служб.

Ранее мы публиковали графики отключения света для Киева и всех областей на завтра, 8 января.