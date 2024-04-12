Возможны ли блэкауты в Украине: министр энергетики встревожил заявлением

Россияне не остановят свои атаки на украинские объекты энергетики.

Россия весной возобновила массированные атаки на энергетическую инфраструктуру Украины. Именно поэтому украинцам нужно готовиться к любым сценариям весной и летом.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко в интервью телеканалу "Рада".

"Сейчас возобновились массированные атаки. Поэтому нужно быть готовыми к любым сценариям", — подчеркнул глава Минэнерго.

Галущенко говорит, что война с Россией продолжается, поэтому удары оккупационной армии не закончились. Ситуация в энергетике и, в частности, блэкауты будут зависеть от обстрелов.

"Ответ на этот вопрос лежит в дальнейших атаках, и даже не в самом факте атак, потому что они происходят каждый день и ночь. Но с точки зрения влияния этих атак на систему", — подчеркнул он.

По словам Галущенко, в начале отопительного сезона в прошлом году его часто спрашивали – будут блэкауты или нет.

"Меня тогда спрашивали, покупать ли генераторы, нужны ли павербанки. Я всегда отмечал, что когда министр говорит: "Все покупаем генераторы", то это немного пугает. Но на самом деле я хочу повториться: "Да, покупайте, готовьтесь, но мы сделаем все от нас зависящее, чтобы они вам не понадобились". Как показывает зима, мы сделали все, они не понадобились", — подчеркнул руководитель Минэнерго.

Массированный удар по энергетике 11 апреля

Ночью и утром Россия ударила "Кинжалами", авиационными и крылатыми ракетами, дронами. В общей сложности для атаки по Украине враг применил 82 средства воздушного нападения. Под прицелом врага были энергетические объекты.

Известно, что РФ атаковала энергообъекты в четырех областях. В Офисе президента сообщили, что в Харьковской области сложилась самая сложная ситуация. Более 200 тысяч абонентов остались без электроснабжения.

Также во время массированной атаки ракетами и беспилотниками россияне атаковали два подземных газовых хранилища Украины. В "Нефтегазе" подчеркивают, что хранилища продолжают работать.

Кроме того, ракетный удар россиян полностью разрушил Трипольскую ТЭС в Киевской области. В результате попаданий начался масштабный пожар в турбинном цеху.

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