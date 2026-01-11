- Дата публикации
Возможны ли морозы -30° в Украине: ответ синоптика
Страну накрыла волна затяжных морозов, которые, по предварительным прогнозам, продлятся минимум неделю.
Сильные морозы до -30 градусов в Украине пока не ожидаются. Прогнозы показывают, что с 17 января возможно ослабление морозов, но информация может измениться.
Об этом сказала представитель «Украинского гидрометеорологического центра» Наталья Птуха в эксклюзивном интервью для 24 Канала.
«По нашим данным, с 17 января должно быть ослабление морозов. Ожидаем пока так», — отметила она.
Наталья Птуха уточнила, что синоптики будут уточнять эту информацию и в случае возможных изменений погоды они обнародуют соответствующие данные дополнительно.
Напомним, Украину накрыли снегопады, а затем пришли сильные морозы — в ряде областей было -20 градусов.
По данным «Укргидрометцентра», начавшаяся морозная волна продержится, по крайней мере, до 14-15 января.