Украина
641
1 мин

Возможны ли морозы -30° в Украине: ответ синоптика

Страну накрыла волна затяжных морозов, которые, по предварительным прогнозам, продлятся минимум неделю.

Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
В ближайшие дни украинцам стоит готовиться к стабильно морозной погоде

В ближайшие дни украинцам следует готовиться к стабильно морозной погоде / © Associated Press

Сильные морозы до -30 градусов в Украине пока не ожидаются. Прогнозы показывают, что с 17 января возможно ослабление морозов, но информация может измениться.

Об этом сказала представитель «Украинского гидрометеорологического центра» Наталья Птуха в эксклюзивном интервью для 24 Канала.

«По нашим данным, с 17 января должно быть ослабление морозов. Ожидаем пока так», — отметила она.

Наталья Птуха уточнила, что синоптики будут уточнять эту информацию и в случае возможных изменений погоды они обнародуют соответствующие данные дополнительно.

Напомним, Украину накрыли снегопады, а затем пришли сильные морозы — в ряде областей было -20 градусов.

По данным «Укргидрометцентра», начавшаяся морозная волна продержится, по крайней мере, до 14-15 января.

