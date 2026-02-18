ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
320
Время на прочтение
2 мин

Возможны ли переговоры Зеленского и Путина: эксперт оценил шансы

Профессор Айзенберг оценил шансы на переговоры между Путиным и Зеленским в Женеве.

Автор публикации
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Владимир Зеленский и Владимир Путин

Владимир Зеленский и Владимир Путин / © ТСН

Прямые переговоры между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным пока невозможны, поскольку российскому диктатору не нужен мир.

Об этом заявил профессор Мангеттенского университета Игорь Айзенберг для КИЕВ24.

По словам эксперта, Путин будет избегать диалога с глазу на глаз, ведь его главной целью остается уничтожение Украины, а не завершение войны. Единственный сценарий, при котором Кремль может согласиться на переговоры — это трехсторонний формат с участием президента США Дональда Трампа. Однако даже в этом случае российский лидер будет руководствоваться не стремлением к миру, а желанием манипулировать Вашингтоном.

«Я могу допустить трехстороннюю встречу, если Путин будет считать, что ему это абсолютно необходимо, чтобы удержать Трампа от действий в пользу Украины. Встреча Путина с Зеленским вдвоем, я думаю, невозможна», — подчеркнул Игорь Айзенберг.

Эксперт объяснил, что Путин пойдет на такой шаг только для того, чтобы сохранить лояльность Белого дома и заблокировать возобновление военной помощи для ВСУ. Любые другие форматы, не предусматривающие капитуляцию Украины, Москве не интересны.

«Он согласился бы, как он говорит, чтобы Зеленский приехал в Москву и подписал капитуляцию. Ну, тогда Путин согласился бы с ним встретиться», — добавил профессор, отметив, что даже вероятность трехсторонней встречи остается крайне низкой.

Напомним, ранее Владимир Зеленский предложил организовать встречу с главой Кремля для поиска дипломатического выхода из полномасштабного конфликта.

Владимир Зеленский подтвердил свою готовность к диалогу и поддержку мирных инициатив США, подчеркнув, что Украина не является препятствием для завершения войны.

Ранее сообщалось, в рамках мирных переговоров в Женеве глава украинской делегации Рустем Умеров лично встретился с руководителем делегации РФ Владимиром Мединским без представителей США.

Дата публикации
Количество просмотров
320
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie