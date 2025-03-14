Возможны ли выборы и отмена военного положения на время 30-дневного перемирия: что говорят в Офисе президента

По словам Михаила Подоляка, краткосрочное перемирие не приведет к окончанию войны и не позволит обеспечить безопасность проведения выборов.

Украина и США согласились на полное 30-дневное перемирие. Однако даже в случае достижения временного перемирия, Украина не отменит военное положение и не проведет выборы.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью la Repubblica.

По словам Подоляка, краткосрочное перемирие не приведет к окончанию войны и не позволит обеспечить безопасность проведения выборов.

"30-дневное перемирие – это не конец войны. Ситуация будет непредсказуемой. Отмена военного положения невозможна за такой короткий срок. Потребуются переговоры, проверенные наблюдатели, чтобы обеспечить разъединение сторон и предотвратить нарушения перемирия. Мы должны сохранять боеспособность до тех пор, пока ситуация не будет урегулирована."

Также читайте Если завтра перемирие: использует ли его Россия для сокрушительного удара по Украине

В то же время советник главы ОП отметил, что в условиях нестабильности невозможно обеспечить безопасность избирательных участков и проведение предвыборной кампании.

Подоляк считает, что проведение выборов станет возможным, если переговоры начнутся в условиях стабильного прекращения огня, гарантированного нейтральными наблюдателями.

Заметим, что Россия не исключает возможность 30-дневного перемирия, однако в своем стиле выдвигает максималистические требования. Трамп назвал заявление Путина "многонадежным", однако признал, что оно было "неполным".

Напомним, президент России Владимир Путин наконец-то отреагировал на предложение США прекратить боевые действия на 30 дней. Путин сказал, что РФ согласна с предложениями прекратить боевые действия, "но есть нюансы". Российский президент также заявил, что может провести телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, чтобы обсудить условия перемирия.

Читайте также: