Возможны ли выборы в Украине во время войны: в Раде сделали заявление
В Украине нет даже черновика закона о выборах во время войны.
В Украине пока нет ни одного законодательного документа, который позволил бы начать процесс подготовки к выборам в военное время.
Об этом заявил первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко в эфире "Новости.LIVE".
По его словам, даже черновиков таких решений пока не существует.
«Сейчас нет никаких ни законодательных инициатив, ни черновиков, ни каких-либо драфтов подобного законодательства. И это говорит о том, что его нужно приносить, если мы хотим, чтобы оно появилось», - сказал Корниенко.
Он подчеркнул, что любые изменения в избирательном законодательстве должны проходить обсуждение в парламенте с участием общественных организаций. В то же время, ключевым фактором является обеспечение безопасности избирателей.
«Без рамки безопасности, которую должны дать партнеры — в первую очередь Соединенные Штаты и наши европейские коллеги, — говорить о выборах невозможно. Это вопрос избирателей за границей, которые не хотят возвращаться в страну под обстрелами», – пояснил он.
Какие условия нужны для проведения выборов
Корниенко также отметил необходимость создания условий для голосования военных и внутренне перемещенных лиц. По его словам, сейчас государство не может обеспечить безопасность на значительной части территорий, особенно вблизи линии фронта.
«Сейчас мы не можем обеспечить безопасность ни в день выборов, ни во время агитации. С новейшими мощностями, бьющими на 30 километров, это уже вопрос: где открывать участки, а где нет. У нас законодательством даже не определено, кто должен принимать такое решение», – отметил он.
Подготовка к выборам требует комплексного решения десятков технических и вопросов безопасности. Хотя в ЦИКе и работают несколько рабочих групп, а в парламенте есть определенные наработки, до пленарного рассмотрения эти вопросы пока не доходили.
«Любая попытка поговорить о послевоенных выборах или других вопросах волеизъявления превращается в политическую дискуссию. Поэтому нужно много работы. Если стоит задача подготовить законодательную рамку, мы будем двигаться в этом направлении», — подытожил Корниенко.
Напомним, недавно президент США Дональд Трамп снова заявил, что Украине нужно провести выборы, потому что их, мол, давно не было .
В свою очередь президент Владимир Зеленский ожидает от Верховной Рады, что нардепы изложат свое видение, как можно провести выборы в Украине в условиях военного положения .