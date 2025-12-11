Возможны ли выборы в Украине во время войны: в Раде сделали заявление

Выборы / © УНИАН

Реклама

В Украине пока нет ни одного законодательного документа, который позволил бы начать процесс подготовки к выборам в военное время.

Об этом заявил первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко в эфире "Новости.LIVE".

По его словам, даже черновиков таких решений пока не существует.

Реклама

«Сейчас нет никаких ни законодательных инициатив, ни черновиков, ни каких-либо драфтов подобного законодательства. И это говорит о том, что его нужно приносить, если мы хотим, чтобы оно появилось», - сказал Корниенко.

Он подчеркнул, что любые изменения в избирательном законодательстве должны проходить обсуждение в парламенте с участием общественных организаций. В то же время, ключевым фактором является обеспечение безопасности избирателей.

«Без рамки безопасности, которую должны дать партнеры — в первую очередь Соединенные Штаты и наши европейские коллеги, — говорить о выборах невозможно. Это вопрос избирателей за границей, которые не хотят возвращаться в страну под обстрелами», – пояснил он.

Какие условия нужны для проведения выборов

Корниенко также отметил необходимость создания условий для голосования военных и внутренне перемещенных лиц. По его словам, сейчас государство не может обеспечить безопасность на значительной части территорий, особенно вблизи линии фронта.

Реклама

«Сейчас мы не можем обеспечить безопасность ни в день выборов, ни во время агитации. С новейшими мощностями, бьющими на 30 километров, это уже вопрос: где открывать участки, а где нет. У нас законодательством даже не определено, кто должен принимать такое решение», – отметил он.

Подготовка к выборам требует комплексного решения десятков технических и вопросов безопасности. Хотя в ЦИКе и работают несколько рабочих групп, а в парламенте есть определенные наработки, до пленарного рассмотрения эти вопросы пока не доходили.

«Любая попытка поговорить о послевоенных выборах или других вопросах волеизъявления превращается в политическую дискуссию. Поэтому нужно много работы. Если стоит задача подготовить законодательную рамку, мы будем двигаться в этом направлении», — подытожил Корниенко.

Напомним, недавно президент США Дональд Трамп снова заявил, что Украине нужно провести выборы, потому что их, мол, давно не было .

Реклама

В свою очередь президент Владимир Зеленский ожидает от Верховной Рады, что нардепы изложат свое видение, как можно провести выборы в Украине в условиях военного положения .