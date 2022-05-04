Возможны провокации "разодетых" подразделений: в Токмаке россияне массово переодеваются в форму ВСУ

С начала войны известны случаи, когда русские военные переодевались в украинскую форму.
Во временно оккупированном Токмаке Запорожской области военные страны-агрессора России начали массово начали шить форму Вооруженных сил Украины. Оккупанты переодеваются в нее.
Об этом сообщает оперативное командование "Пивдень"
Отмечается, что не исключены провокации таких "разрядных" подразделений, чтобы скомпрометировать украинских военных на оккупированных территориях и нападениями ДРГ на линии столкновения.
К слову, на днях сообщалось, что в Луганской области российские захватчики в форме украинских военных теперь могут совершать различные провокации.
Напомним, начались 70 сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению. За прошедшие сутки, 3 мая, оккупанты нанесли ракетные удары по объектам на территории Днепропетровской, Кировоградской, Львовской, Винницкой, Киевской, Закарпатской, Одесской и Донецкой областей, чтобы разрушить транспортную инфраструктуру. Детальнее о ситуации на фронте — в возведении Генштаба 4 мая.
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