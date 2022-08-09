Возможны только в режиме фейковых новостей: Данилов высказался о "референдумах" в оккупированных регионах

Впрочем, гауляйтеры не могут сформировать "органы управления" в оккупированных регионах. Именно поэтому возможно только ложное проведение так называемых "референдумов".

Такое мнение высказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

По его словам, Москва не имеет ресурсов создать даже видимость проведения так называемых "референдумов".

"Российской Федерации не хватает коллаборантов. На временно оккупированных территориях назначенные гауляйтеры не могут сформировать органы управления. Проведение любых "референдумов" возможно исключительно в режиме фейковых новостей", — написал он в Twitter.

Как сообщалось, чтобы иметь хоть какие-то "голоса" жителей Херсонщины на псевдореферендуме, оккупанты хотят их "купить". Захватчики обещают по 10 тыс. рублей. Также оккупанты ищут помещение для проведения псевдореферендума и формируют своих представителей СМИ для пропаганды.

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