Возможны задержки рейсов: "Укрзализныця" только вечером возобновила участок, где утром с рельсов сошел поезд

Возможны задержки рейсов: "Укрзализныця" только вечером возобновила участок, где утром с рельсов сошел поезд

На участке Васильков — Боярка с рельсов сошел хозяйственный поезд.

Только к вечеру субботы, 10 июля, "Укрзализныця" полностью возобновила участок, на котором утром с рельсов сошел хозяйственный поезд. Из-за этого весь день на направлении через участок Васильков — Боярка задерживались поезда.

"Укрзализныця" завершила возобновление инфраструктуры на участке Васильков — Боярка, где сегодня сошел с рельсов хозяйственный поезд. Около 19:30 железнодорожники совершили установление опоры и вернули под напряжение контактной сети. Участок полностью открыт для движения поездов", — сообщил перевозчик.

В то же время задержка рейсов возможна и в дальнейшем.

"Сейчас еще возможны задержки некоторых пассажирских поездов. "Укрзализныця" извиняется за неудобства", — говорится в сообщении.

Укрзализныця

Ранее сообщалось, в Харькове трамвай сошел с рельсов и на большой скорости направился прямо на встречный автомобиль. Его водитель продемонстрировал великолепную реакцию и в последний момент сумел избежать столкновения.

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