Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Возможные причины потери Авдеевки и диверсия партизан в России: главные новости ночи 18 февраля 2024 года

Возможные причины потери Авдеевки и диверсия партизан в России: главные новости ночи 18 февраля 2024 года

Партизаны совершили диверсию в России, чтобы отомстить за Авдеевку / Фото: ТСН.ua

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

  • В ISW рассказали, что именно позволило российским войскам захватить Авдеевку .
  • Месть за Авдеевку: партизаны в Волгограде совершили диверсию на важном логистическом узле Читать далее –>
  • Военный эксперт рассказал, зачем РФ накапливает силы на юге и что планирует делать после боев за Авдеевку .
  • "Мы ничего этим убийцам не отдадим": Зеленский во время разговора с Байденом убежден в возвращении Авдеевки Читать далее –>
  • Байден назвал причиной выхода из Авдеевки сокращение боеприпасов в результате бездействия Конгресса Читать далее –>

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация