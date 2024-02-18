Возможные причины потери Авдеевки и диверсия партизан в России: главные новости ночи 18 февраля 2024 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:
- В ISW рассказали, что именно позволило российским войскам захватить Авдеевку .
- Месть за Авдеевку: партизаны в Волгограде совершили диверсию на важном логистическом узле Читать далее –>
- Военный эксперт рассказал, зачем РФ накапливает силы на юге и что планирует делать после боев за Авдеевку .
- "Мы ничего этим убийцам не отдадим": Зеленский во время разговора с Байденом убежден в возвращении Авдеевки Читать далее –>
- Байден назвал причиной выхода из Авдеевки сокращение боеприпасов в результате бездействия Конгресса Читать далее –>
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