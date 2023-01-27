Возмутился из-за отключения света: в Днепре мужчина угрожал взорвать пять жилых домов

В Днепре мужчина позвонил в полицию и угрожал взорвать пять жилых домов. Как оказалось, таким образом он отреагировал на отсутствие света у себя дома в течение пяти часов.

Об этом сообщает "Информатор".

Инцидент произошел 27 января около 15:00. Злоумышленника разыскали правоохранители и составили протокол за ложный вызов. Им оказался 79-летний местный житель.

Напомним, в Харьковской области частично перекрыли трассу в направлении Днепра. В службе автомобильных дорог объяснили, что произошло.

Сложная ситуация с энергетикой: в каких областях участятся отключения света – новости на 27 января

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