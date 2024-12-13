Вознаграждение за 72 часа: Черногоренко рассказала детали получения выплаты за уничтоженную российскую технику

Этот проект является важной мотивацией от государства, для того чтобы более эффективно мотивировать наших военных уничтожать врага.

Украинские бойцы беспощадно выжигают технику врага и часто делают это изобретательным способом. Согласно законодательству Украины, они могут получить за это денежное вознаграждение или дополнительный отпуск.

Такое мнение высказала заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона.

По словам Черногоренко, через приложение "Армія+" был проведен опрос среди военных. По его результатам выяснилось, что 86% бойцов не знали о таком вознаграждении или не понимают, как его получить.

Также читайте ССО сообщили о технических проблемах в приложении "Армія+": подробности

Поэтому в "Армія+" для военнослужащих готовится прямой рапорт на это вознаграждение.

"Экипаж сжигает технику врага, это фиксируется на видео. После этого командир экипажа формирует рапорт в приложении, к которому обязательно добавляется фото или видео доказательства и в несколько кликов отправляется рапорт", – отметила заместитель.

Черногоренко добавила, что выплата планируется производиться в течение 72 часов, а подачу рапортов планируют внедрить до конца месяца.

Напомним, наиболее частыми причинами, почему отказывают в переводе через "Армія+", является неправильное оформление или некорректная подача документов.

Читайте также: