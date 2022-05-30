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Вознесение Господне 2022: что приготовить для праздничного стола

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Вознесение Господне 2022: что приготовить для праздничного стола

Что можно приготовить на Вознесение Господне? / Фото: pixabay.com

2 июня христиане восточного обряда празднуют великий праздник – Вознесение Господне. Символом этого дня традиционно считаются булочки или специальное печенье. Читайте в материале ТСН.ua, что приготовить на праздничный стол к Вознесению Господню.

2022 Вознесение Господне христиане восточного обряда празднуют 2 июня. Этот праздник неразрывно связан с Пасхой и выпадает на 40-й день после него. В этот день принято посещать храм. Также важно обратиться к Господу с молитвой, поблагодарить за все, попросить о помощи, здоровье, благополучии, покаяться в грехах.

Традиционно после посещения храма принято собираться всей семьей за праздничным столом или приглашать к себе за стол гостей, чтобы вместе отпраздновать этот великий праздник – Вознесение Господне. Существуют и традиционные угощения. В этот период нет поста, поэтому на столе могут быть блюда из мяса, рыбы, а также разнообразная выпечка. Приветствуются салаты, блюда из бобов, свежих овощей. Интересно, что среди наших предков именно печенье и булочки считались символами Вознесения Господня.

Печенье "Вознесенские стремянки": рецепт

Традиционное печенье на Вознесение Господне / © facebook.com
Традиционное печенье на Вознесение Господне / Фото: facebook.com

Чтобы приготовить традиционное печенье на Вознесение Господне, вам понадобится:

  • 100 мл воды;
  • 4 г ванилина;
  • 200 г муки пшеничной;
  • 80 г сахарной пудры;
  • 40 мл лимонного сока;
  • 120 г лесного ореха;
  • 1 яйцо.

Приготовление вкусного печенья очень простое.

  1. В ступке измельчить поджаренные лесные орехи. Добавить ванилин и перемешать.
  2. Всыпать сахарную пудру и просеять муку, все хорошо перемешать еще раз.
  3. Добавьте желток, лимонный сок и замесите тесто. Постепенно добавлять в него воду.
  4. Раскатать тесто (толщина должна быть не больше 1 см), разрезать на отдельные полоски. Уложить их на противень так, чтобы получилась лестница на 7 шагов.
  5. В местах соединения не забудьте смочить мокрой щеточкой. Поставить в разогретую до температуры 180 градусов духовку на 30 минут.

Утром на праздник Вознесения Господня нужно съесть одну лесенку и запросить ее освященной водой.

Пирог с зеленым луком на Вознесение Господне

Пирог с луком на Вознесение Господне: рецепт приготовления / © Pexels
Пирог с луком на Вознесение Господне: рецепт приготовления / Фото: Pexels

Чтобы приготовить этот пирог с зеленым луком, вам понадобится:

  • 3 яйца;
  • 250 г зеленого лука;
  • соль, сахар, сода, перец – по вкусу;
  • 100 мл сметаны;
  • 1 стакан муки;
  • 200 г ветчины;
  • тертый сыр – по желанию.

Приготовление очень простое и не занимает много времени:

  1. Зеленый лук мелко порезать, а затем слегка примять.
  2. В отдельную миску взбить яйца с солью, перцем, сахаром.
  3. Порезать мелко ветчину и добавить в яичную массу.
  4. Всыпать муку, соду и добавить сметану.
  5. Перемешать и соединить с луком.
  6. Сверху при желании можно посыпать тертым сыром.
  7. В смазанную маслом форму выложить тесто.
  8. Запекать при температуре 200 градусов около 45 минут.

Когда пирог будет готов, необходимо вынуть его из духовки и остудить. Не забудьте порезать порционные кусочки и можно подавать на праздничный стол.

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