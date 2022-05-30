Вознесение Господне 2022: что приготовить для праздничного стола

Что можно приготовить на Вознесение Господне? / Фото: pixabay.com

2 июня христиане восточного обряда празднуют великий праздник – Вознесение Господне. Символом этого дня традиционно считаются булочки или специальное печенье. Читайте в материале ТСН.ua, что приготовить на праздничный стол к Вознесению Господню.

2022 Вознесение Господне христиане восточного обряда празднуют 2 июня. Этот праздник неразрывно связан с Пасхой и выпадает на 40-й день после него. В этот день принято посещать храм. Также важно обратиться к Господу с молитвой, поблагодарить за все, попросить о помощи, здоровье, благополучии, покаяться в грехах.

Традиционно после посещения храма принято собираться всей семьей за праздничным столом или приглашать к себе за стол гостей, чтобы вместе отпраздновать этот великий праздник – Вознесение Господне. Существуют и традиционные угощения. В этот период нет поста, поэтому на столе могут быть блюда из мяса, рыбы, а также разнообразная выпечка. Приветствуются салаты, блюда из бобов, свежих овощей. Интересно, что среди наших предков именно печенье и булочки считались символами Вознесения Господня.

Печенье "Вознесенские стремянки": рецепт

Традиционное печенье на Вознесение Господне / Фото: facebook.com

Чтобы приготовить традиционное печенье на Вознесение Господне, вам понадобится:

100 мл воды;

4 г ванилина;

200 г муки пшеничной;

80 г сахарной пудры;

40 мл лимонного сока;

120 г лесного ореха;

1 яйцо.

Приготовление вкусного печенья очень простое.

В ступке измельчить поджаренные лесные орехи. Добавить ванилин и перемешать. Всыпать сахарную пудру и просеять муку, все хорошо перемешать еще раз. Добавьте желток, лимонный сок и замесите тесто. Постепенно добавлять в него воду. Раскатать тесто (толщина должна быть не больше 1 см), разрезать на отдельные полоски. Уложить их на противень так, чтобы получилась лестница на 7 шагов. В местах соединения не забудьте смочить мокрой щеточкой. Поставить в разогретую до температуры 180 градусов духовку на 30 минут.

Утром на праздник Вознесения Господня нужно съесть одну лесенку и запросить ее освященной водой.

Пирог с зеленым луком на Вознесение Господне

Пирог с луком на Вознесение Господне: рецепт приготовления / Фото: Pexels

Чтобы приготовить этот пирог с зеленым луком, вам понадобится:

3 яйца;

250 г зеленого лука;

соль, сахар, сода, перец – по вкусу;

100 мл сметаны;

1 стакан муки;

200 г ветчины;

тертый сыр – по желанию.

Приготовление очень простое и не занимает много времени:

Зеленый лук мелко порезать, а затем слегка примять. В отдельную миску взбить яйца с солью, перцем, сахаром. Порезать мелко ветчину и добавить в яичную массу. Всыпать муку, соду и добавить сметану. Перемешать и соединить с луком. Сверху при желании можно посыпать тертым сыром. В смазанную маслом форму выложить тесто. Запекать при температуре 200 градусов около 45 минут.

Когда пирог будет готов, необходимо вынуть его из духовки и остудить. Не забудьте порезать порционные кусочки и можно подавать на праздничный стол.