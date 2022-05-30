Вознесение Господне 2022: что приготовить для праздничного стола

2 июня христиане восточного обряда празднуют великий праздник – Вознесение Господне. Символом этого дня традиционно считаются булочки или специальное печенье. Читайте в материале ТСН.ua, что приготовить на праздничный стол к Вознесению Господню.
2022 Вознесение Господне христиане восточного обряда празднуют 2 июня. Этот праздник неразрывно связан с Пасхой и выпадает на 40-й день после него. В этот день принято посещать храм. Также важно обратиться к Господу с молитвой, поблагодарить за все, попросить о помощи, здоровье, благополучии, покаяться в грехах.
Традиционно после посещения храма принято собираться всей семьей за праздничным столом или приглашать к себе за стол гостей, чтобы вместе отпраздновать этот великий праздник – Вознесение Господне. Существуют и традиционные угощения. В этот период нет поста, поэтому на столе могут быть блюда из мяса, рыбы, а также разнообразная выпечка. Приветствуются салаты, блюда из бобов, свежих овощей. Интересно, что среди наших предков именно печенье и булочки считались символами Вознесения Господня.
Печенье "Вознесенские стремянки": рецепт
Чтобы приготовить традиционное печенье на Вознесение Господне, вам понадобится:
- 100 мл воды;
- 4 г ванилина;
- 200 г муки пшеничной;
- 80 г сахарной пудры;
- 40 мл лимонного сока;
- 120 г лесного ореха;
- 1 яйцо.
Приготовление вкусного печенья очень простое.
- В ступке измельчить поджаренные лесные орехи. Добавить ванилин и перемешать.
- Всыпать сахарную пудру и просеять муку, все хорошо перемешать еще раз.
- Добавьте желток, лимонный сок и замесите тесто. Постепенно добавлять в него воду.
- Раскатать тесто (толщина должна быть не больше 1 см), разрезать на отдельные полоски. Уложить их на противень так, чтобы получилась лестница на 7 шагов.
- В местах соединения не забудьте смочить мокрой щеточкой. Поставить в разогретую до температуры 180 градусов духовку на 30 минут.
Утром на праздник Вознесения Господня нужно съесть одну лесенку и запросить ее освященной водой.
Пирог с зеленым луком на Вознесение Господне
Чтобы приготовить этот пирог с зеленым луком, вам понадобится:
- 3 яйца;
- 250 г зеленого лука;
- соль, сахар, сода, перец – по вкусу;
- 100 мл сметаны;
- 1 стакан муки;
- 200 г ветчины;
- тертый сыр – по желанию.
Приготовление очень простое и не занимает много времени:
- Зеленый лук мелко порезать, а затем слегка примять.
- В отдельную миску взбить яйца с солью, перцем, сахаром.
- Порезать мелко ветчину и добавить в яичную массу.
- Всыпать муку, соду и добавить сметану.
- Перемешать и соединить с луком.
- Сверху при желании можно посыпать тертым сыром.
- В смазанную маслом форму выложить тесто.
- Запекать при температуре 200 градусов около 45 минут.
Когда пирог будет готов, необходимо вынуть его из духовки и остудить. Не забудьте порезать порционные кусочки и можно подавать на праздничный стол.