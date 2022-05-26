Вознесение Господне 2022: картинки на украинском, поздравления в стихах и прозе

Вознесение Господне празднуют 2022 христиане западного обряда 26 мая, а христиане восточного обряда — 2 июня. Событие всегда приходится на 40-й день после Пасхи. ТСН.ua собрал для вас подборку поздравлений на Вознесение Господне и картинки на украинском языке.
Приветствие на Вознесение Господне в прозе
Поздравляем всех верующих с Вознесением Господним! Пусть в этот день свет и радость облучают нас, пусть вера в будущее спасение укроет нас от невзгод и поможет нам не терять надежды даже в самое темное время. С праздником! И пусть на душе всегда будет светло и солнечно от веры и любви к Богу.
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В великий праздник – Вознесение Господне, желаю веры, неугасимой надежды в лучшую и чистую духовность. Пусть пример Иисуса освещает ваш путь, делает его истинно праведным и вознаграждает любовью. Старайтесь быть лучше, чего бы это ни стоило! В день Вознесения Господня от всего сердца желаю искренне покаяться во всех совершенных преступлениях и грехах, начать светлый и добрый путь к благу и счастью души, укрыть своей любовью близких и родных людей, ежедневно совершать великий подвиг, никогда не потерять веры в Господа и надежды на лучшее.
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Колокола несут нам радостное известие – наступил праздник Вознесения Господня. Поздравляю! С Вознесением Господним! Пусть благодать войдет в ваш дом, пусть под радостный смех звучат торжественные тосты. Желаю вам уюта, тепла, обилия, душевной атмосферы и отличного настроения. Пусть праздник наполнит душу спокойствием и светом! Пусть Господь пошлет свое благословение и помогает во всех благих делах и начинаниях!
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Пусть Господь никогда не покинет ваш дом, и оберегает в этой жизни не только от бед, но и от дурных поступков, помыслов и людей. Пусть любовь его никогда не даст погаснуть огню веры в ваших душах. Желаю вам благополучия и счастья, здоровья и мира, гармонии и хорошего света в глазах. С Вознесением!
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Поздравляю с Вознесением Господним и желаю всего самого доброго и светлого в этот чудесный праздник! Пусть душа будет исполнена счастья, радостных эмоций и любви! В день Вознесения Господня желаю тебе жить чувствами искренней любви, каждый день, получая благими известиями, открывая свою душу новых надежд и мечтаний, посылая молитву о счастье и покое, сохраняя добрую веру, не зная страхов и неудач!
Вознесение Господне: стихи к празднику
С Вознесением Господним!
Пусть в душе сияет счастье,
И особенно сегодня
Все пусть станет получаться!
Вера пусть сопровождает
Вас всегда по жизни доброй,
А еще я вам желаю
Светлой радости огромной!
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Вознесение Господне
Время праздновать пришло,
Ведь со Светлой нашей Пасхи
Сорок дней уже прошло,
Вам желаю в этот праздник
Лишь достатка и тепла,
Благ и радостей, удачи,
В гору пусть идут дела!
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Пускай Господне Вознесение
Несет достаток в каждый дом!
Желаю лада, вдохновения
И солнца в небе голубом!
Пускай душа будет чиста
И излучает ясный свет!
Вокруг царит пусть доброта,
Чтоб мир наш счастьем был согрет!
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Вознесение Господне
Отмечает люд честной.
Пожелаю я сегодня,
Счастье чтоб вошло в дом твой!
Небеса чтоб одарили
Благодатью и добром,
Путь твой ангелы хранили,
И везло всегда, во всём!
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С Вознесением Господним!
Пусть в семье любовь царит,
Процветание рядом бродит,
Манит нежность, как магнит.
Будут радость и успехи,
Теплота в сердцах живёт,
Исполняются без спешки
Все мечты пусть круглый год!
Короткие смс-сообщения на Вознесение Господне
В праздник Вознесения Господня от души хочу пожелать мира и добра, улыбок и радости, счастья и вдохновения. Пусть каждый день, посланный Богом, возносит тебя к высотам отрада, любви и красоты!
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Поздравляем Вас со светлым праздником, желаем Вам мира и гармонии в душе, здоровья Вам и Вашим родным, крепости духа и Божьего благословения на все добрые дела!
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Мира и покоя Вашей семье, счастья, умиротворения и благодати. Будьте здоровы и спокойны, берегите душу от всякого зла. Спаси и сохрани вас Господь!
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От всей души поздравляю со светлым днем Вознесения Господне! Пусть ваш дом согреет солнце и лучи наполнят добром, радость, счастье! Желаю взаимопонимания, дружной семьи и крепкой любви!
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Поздравляю с Вознесением! Пусть Господь охраняет вашу семью от зла и непогоды и дарит вам благополучие, любовь и благодать. Пусть на сердце будет светло и спокойно, а каждый день приносит радость и позитив!