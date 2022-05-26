Вознесение Господне 2022: картинки на украинском, поздравления в стихах и прозе

Вознесение Господне празднуют 2022 христиане западного обряда 26 мая, а христиане восточного обряда — 2 июня. Событие всегда приходится на 40-й день после Пасхи. ТСН.ua собрал для вас подборку поздравлений на Вознесение Господне и картинки на украинском языке.

Приветствие на Вознесение Господне в прозе

Поздравляем всех верующих с Вознесением Господним! Пусть в этот день свет и радость облучают нас, пусть вера в будущее спасение укроет нас от невзгод и поможет нам не терять надежды даже в самое темное время. С праздником! И пусть на душе всегда будет светло и солнечно от веры и любви к Богу.

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В великий праздник – Вознесение Господне, желаю веры, неугасимой надежды в лучшую и чистую духовность. Пусть пример Иисуса освещает ваш путь, делает его истинно праведным и вознаграждает любовью. Старайтесь быть лучше, чего бы это ни стоило! В день Вознесения Господня от всего сердца желаю искренне покаяться во всех совершенных преступлениях и грехах, начать светлый и добрый путь к благу и счастью души, укрыть своей любовью близких и родных людей, ежедневно совершать великий подвиг, никогда не потерять веры в Господа и надежды на лучшее.

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Колокола несут нам радостное известие – наступил праздник Вознесения Господня. Поздравляю! С Вознесением Господним! Пусть благодать войдет в ваш дом, пусть под радостный смех звучат торжественные тосты. Желаю вам уюта, тепла, обилия, душевной атмосферы и отличного настроения. Пусть праздник наполнит душу спокойствием и светом! Пусть Господь пошлет свое благословение и помогает во всех благих делах и начинаниях!

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Пусть Господь никогда не покинет ваш дом, и оберегает в этой жизни не только от бед, но и от дурных поступков, помыслов и людей. Пусть любовь его никогда не даст погаснуть огню веры в ваших душах. Желаю вам благополучия и счастья, здоровья и мира, гармонии и хорошего света в глазах. С Вознесением!

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Поздравляю с Вознесением Господним и желаю всего самого доброго и светлого в этот чудесный праздник! Пусть душа будет исполнена счастья, радостных эмоций и любви! В день Вознесения Господня желаю тебе жить чувствами искренней любви, каждый день, получая благими известиями, открывая свою душу новых надежд и мечтаний, посылая молитву о счастье и покое, сохраняя добрую веру, не зная страхов и неудач!

Вознесение Господне: стихи к празднику

С Вознесением Господним!

Пусть в душе сияет счастье,

И особенно сегодня

Все пусть станет получаться!



Вера пусть сопровождает

Вас всегда по жизни доброй,

А еще я вам желаю

Светлой радости огромной!

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Вознесение Господне

Время праздновать пришло,

Ведь со Светлой нашей Пасхи

Сорок дней уже прошло,

Вам желаю в этот праздник

Лишь достатка и тепла,

Благ и радостей, удачи,

В гору пусть идут дела!

***

Пускай Господне Вознесение

Несет достаток в каждый дом!

Желаю лада, вдохновения

И солнца в небе голубом!



Пускай душа будет чиста

И излучает ясный свет!

Вокруг царит пусть доброта,

Чтоб мир наш счастьем был согрет!

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Вознесение Господне

Отмечает люд честной.

Пожелаю я сегодня,

Счастье чтоб вошло в дом твой!



Небеса чтоб одарили

Благодатью и добром,

Путь твой ангелы хранили,

И везло всегда, во всём!

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С Вознесением Господним!

Пусть в семье любовь царит,

Процветание рядом бродит,

Манит нежность, как магнит.



Будут радость и успехи,

Теплота в сердцах живёт,

Исполняются без спешки

Все мечты пусть круглый год!

Короткие смс-сообщения на Вознесение Господне

В праздник Вознесения Господня от души хочу пожелать мира и добра, улыбок и радости, счастья и вдохновения. Пусть каждый день, посланный Богом, возносит тебя к высотам отрада, любви и красоты!

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Поздравляем Вас со светлым праздником, желаем Вам мира и гармонии в душе, здоровья Вам и Вашим родным, крепости духа и Божьего благословения на все добрые дела!

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Мира и покоя Вашей семье, счастья, умиротворения и благодати. Будьте здоровы и спокойны, берегите душу от всякого зла. Спаси и сохрани вас Господь!

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От всей души поздравляю со светлым днем ​​Вознесения Господне! Пусть ваш дом согреет солнце и лучи наполнят добром, радость, счастье! Желаю взаимопонимания, дружной семьи и крепкой любви!

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Поздравляю с Вознесением! Пусть Господь охраняет вашу семью от зла ​​и непогоды и дарит вам благополучие, любовь и благодать. Пусть на сердце будет светло и спокойно, а каждый день приносит радость и позитив!

Вознесение Господне: картинки на украинском

Вознесение Господне: картинки / Фото: ТСН.ua

Вознесение Господне: картинки / Фото: ТСН.ua

Вознесение Господне: картинки / Фото: ТСН.ua

Вознесение Господне: картинки / Фото: ТСН.ua