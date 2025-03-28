Возобновили ли США финансирование поиска похищенных украинских детей: в Госдепе дали ответ

Похищение украинских детей Россией

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Соединенные Штаты временно профинансируют инициативу по документированию фактов похищения украинских детей. Ранее эта программа была приостановлена по распоряжению администрации президента Дональда Трампа.

Об этом 27 марта сообщил Государственный департамент США, пишет Reuters.

Программа, известная как Ukraine Conflict Observator, была реализована лабораторией гуманитарных исследований Йельского университета. Она позволила зафиксировать перемещение тысяч детей, которых российская сторона вывезла с территории Украины на оккупированные земли или в Россию.

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Временное финансирование позволит участникам программы обеспечить надлежащую передачу собранной критически важной информации, в частности данных о тысячах депортированных детей, в соответствующие государственные учреждения. По словам пресс-секретаря Госдепартамента США, это часть стандартной процедуры сворачивания проектов, работу которых планируют прекратить.

В марте этого года ряд конгрессменов-демократов призвали Белый дом возобновить финансирование инициативы, указывая на важность сохранения спутниковых снимков и других доказательств приблизительно 30 тысяч украинских детей, вывезенных во время войны.

В Украине ведут статистику, согласно которой подтверждены факты, что более 19 500 детей были насильственно перемещены в Россию или на подконтрольные ей территории без согласия родственников или опекунов. Украинские власти квалифицируют это как военное преступление, подпадающее под определение геноцида согласно Конвенции ООН. Российские власти, в свою очередь, настаивают на том, что эвакуация носила добровольный характер и была направлена на «защиту детей от боевых действий».

Напомним, существует риск, что Россия может похитить еще 1,5 миллиона несовершеннолетних, остающихся на временно оккупированных территориях.