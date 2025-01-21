Возобновили работу важные для рынка недвижимости и авто реестры

Украинцы снова получили доступ к важным реестрам после кибератак.

В Украине после недавних кибератак на государственные реестры, осуществленные с территории России, было проведено обновление важных данных, которые теперь доступны как государственными, так и частными исполнителями.

Об этом сообщили в пресс-службе Минюста.

Доступно для пользователей

Возможность совершать сделки с недвижимостью через восстановление Государственного реестра интеллектуальных прав на недвижимость.

Проверка выполнения обязательств правоохранительными органами через доступ к Единому реестру должников.

Получение административных услуг через государственные регистраторы и ЦНАПы.

Также возобновлена возможность перерегистрации транспортных средств в сервисных центрах МВД.

Кроме того, будут постепенно восстанавливаться услуги для граждан в приложении и на портале "Действие". В частности, это касается перерегистрации транспортных средств и погашения задолженности по исполнительным производствам.

Напомним, 19 декабря Министерство юстиции сообщило о большом сбое в сетевой инфраструктуре, обслуживающей государственные реестры. Вицепремьер Ольга Стефанишина заявила, что это была одна из самых масштабных кибератак на государственные реестры Украины.

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