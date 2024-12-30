Возобновлена работа трех реестров после кибератаки РФ: какие сервисы доступны

Нотариусы снова получили доступ к реестрам после кибератаки РФ.

Министерство юстиции Украины возобновило три ключевых нотариальных реестра после кибератаки, что позволило нотариусам возобновить регистрацию доверенностей, завещаний и наследственных дел, а также проверку специальных бланков.

Об этом сообщили в пресс-службе Минюста.

После кибератаки, осуществленной Россией, в Украине возобновили работу основных нотариальных реестров, таких как реестр доверенностей, наследственный реестр и реестр специальных бланков. Нотариусы могут снова проводить необходимые регистрации. Все нотариальные действия, совершенные во время сбоев в работе реестров, будут внесены в систему в течение пяти рабочих дней. Кроме того, введена усиленная защита от киберугроз. Министерство юстиции продолжает работать над восстановлением других реестров.

Напомним, 19 декабря Министерство юстиции сообщило о большом сбое в сетевой инфраструктуре, обслуживающей государственные реестры. Вицепремьер Ольга Стефанишина заявила, что это была одна из самых масштабных кибератак на государственные реестры Украины.

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