Возобновление энергетики после обстрелов: Зеленский провел Ставку

Президент отметил, что по каждому региону проанализировали эффективность систем ПВО и РЭБ, мобильных огневых групп, а также инженерной защиты, и приняли соответствующие решения.

Президент Владимир Зеленский провел Ставку главнокомандующего, на которой заслушал доклады командующего Воздушными силами Николая Олещука, министра внутренних дел Игоря Клименко, министра энергетики Германа Галущенко и председателя правления "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого по ситуации в энергетике после российских обстрелов.

Об этом говорится в Telegram-канале президента.

"Ставка. Возобновление энергетики после одного из крупнейших российских обстрелов. По меньшей мере 127 ракет и 109 дронов. Доклады командующего Воздушными силами Николая Олещука, министра внутренних дел Игоря Клименко, министра энергетики Германа Галущенко, председателя правления "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого", – говорится в сообщении.

Зеленский отметил, что подробно, по каждому региону, проанализировали эффективность систем ПВО и РЭБ, мобильных огневых групп, а также инженерной защиты. Приняли соответствующие решения.

Президент добавил, что на самих объектах идет ликвидация последствий, ремонт, разминирование. Кое-где государство-террорист атаковало гражданские объекты кассетными боеприпасами. Должны поработать саперы, прежде чем энергетики приступят к ремонту.

"Также не забываем о фронте. Был доклад Главкома Александра Сырского относительно оперативной ситуации, в том числе обороны Покровска. Приняли решение о дополнительном усилении направления", – проинформировал Зеленский.

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