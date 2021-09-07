Возобновление Комиссии стратегического партнерства Украины и США: Кулеба рассказал подробности

"Это ключевой орган взаимодействия между нашими странами", — отметил Кулеба.

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден во время встречи в Вашингтоне договорились о возобновлении Комиссии по стратегическому партнерству (КСП).

Подробнее об этом украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал в эфире передачи "Свобода слова на ICTV".

По его словам, украинская часть органа соберется уже 8 сентября. "Это ключевой орган взаимодействия между нашими странами. Президенты договорились возобновить ее деятельность, усилить ее, сделать более действенной", — отметил глава МИД.

Кулеба добавил, что "уже этой осенью" комиссия будет заседать под его и госсека США Энтони Блинкена председательством и обсуждать вопросы безопасности и экономики.

"Сейчас время тихой дипломатии по определению оптимальных форматов (привлечения США к урегулированию ситуации на востоке Украины. — Ред.), но совершенно четко прозвучало заверение президента Байдена в том, что США будут участвовать в усилиях Украины и наших союзников по прекращению российской агрессии", — указал министр иностранных дел.

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По его мнению, это стратегическая гарантия, которой "достаточно, чтобы двигаться вперед".

Комиссия стратегического партнерства между Украиной и США была основана еще в 2008 году, однако последние три года при президентстве Дональда Трампа не собиралась.

Осенью глава МИД Дмитрий Кулеба и государственный секретарь США Энтони Блинкен утвердят новую хартию на заседании КСП, которое организуют в Вашингтоне.

Ранее Зеленский рассказал, как обсуждал с Байденом вступление в НАТО и ситуацию на Донбассе.

Новости недели: американская встреча - о чем договорились Зеленский и Байден в Вашингтоне

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