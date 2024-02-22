Возобновление полетов из Украины: сколько времени нужно и будет ли кому летать

Украинским авиационщикам нужно месяц, чтобы начать перевозку пассажиров, но в том случае, если им дадут разрешение на полеты.

Об этом говорит глава Госавиаслужбы Украины Александр Бильчук, передает ТСН.

По его словам, аэропорты Киева и Львова смогли сохранить персонал. На подготовку к приему самолетов понадобится всего три недели. Готовы заходить на украинский рынок и иностранные лоукостеры.

Но специалисты прогнозируют: возобновлять полеты нам будет очень тяжело. Значительная часть пилотов, работающих за границей, в Украину не вернутся. А оставшиеся на родине – без полетов теряют свои навыки и квалификацию.

"Если мы говорим о полете, как полете, то его можно выполнить уже завтра, но мы же говорим о коммерческой деятельности. Для этого нужно сделать систему продаж, провести аудит аэропорта. Наши украинские компании слабеют. Мы можем остаться без собственных авиакомпаний, которые платят налоги в бюджет Украины, которые платят зарплаты в Украине и создают культуру украинской гражданской авиации", – заявил Бильчук.

Авиакомпаниям надо всего месяц, чтобы начать перевозку пассажиров

Также он подчеркнул, что возобновление полетов гражданской авиации над Украиной возможно только после снижения рисков до приемлемого по международным стандартам уровня. Об этом добавляет "Укринформ".

"Международные стандарты требуют четко идентифицировать все угрозы и после этого определить уровень риска для каждой из них. На сегодняшний день мы имеем оценку рисков. Разрабатываются меры, чтобы снизить эти риски до приемлемых. Когда мы поймем, что риски приемлемы — только после этого начнутся полеты над Украиной", – сказал Бильчук.

Госавиаслужба изучает те части воздушного пространства, где возможны безопасные полеты.

После этого будет проведена оценка аэропортов, попадающих в столь безопасное пространство – в том числе будут рассматриваться угрозы для самого аэропорта.

Ранее ТСН.ua писал, что восстановление гражданских полетов в Украине зависит от нескольких факторов: первый – это безопасность аэропортов от ракетных ударов врага, второй – подготовка и сертификация инфраструктуры аэропортов, третий – механизм страхования пассажиров и самолетов, четвертый – определение авиакомпаний, которые согласятся совершать полеты в таких жестких условиях.

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