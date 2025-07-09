Возобновление помощи от США: обозреватель сказал, что повлияло на Трампа

Зеленский, Трамп, помощь США / © ТСН.ua

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Вероятно, поставки оружия от США еще будут увеличиваться. В частности, это повлияет на тот факт, что Путин полностью проявил свое лицо, и Трамп в этом убедился.

Об этом в эфире «КИЕВ"24» сказал Василий Пехньо, военный обозреватель.

По данным издания Axios, Дональд Трамп вроде бы распорядился отправить Украине 10 ракет-перехватчиков для комплекса Patriot.

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«О 10 ракетах мы узнали из публикаций в СМИ. Это не официальная информация. По факту, мы на основе информации из СМИ делаем какие-то железобетонные наши выводы. Я думаю, что еще будут поставки от США», — отметил специалист.

Сейчас есть определенное улучшение взаимопонимания, в частности, на фоне того, что Путин полностью проявил свое лицо, и Трамп в этом убедился. Пехньо считает, что возможны определенные механизмы улучшения сотрудничества с США и увеличения поставок вооружений.

«Поэтому пока не следует падать с головой в холодный бассейн, подтрунивая Трампа и говоря о том, что он ни на что не способен. Я бы подождал», — призвал военный обозреватель Василий Пехньо.

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Как отметила представитель Государственного департамента США Темми Брюс, администрация Трампа остается «глубоко обеспокоенной ситуацией в Украине» и стремится «обеспечить украинцев всем необходимым для защиты». Она отмечает: США были и остаемся самыми крупными союзниками Украины.

«Нам не безразлична судьба этих людей. Президент Трамп четко высказался по поводу продолжающихся массовых убийств и отметил необходимость достижения перемирия. В этом контексте мы возобновляем поставки вооружения. Хотя детали пока не разглашаются, президент говорил об этом открыто», — заявила Брюс.