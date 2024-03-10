Возобновление работы аэропортов: Коваленко ответил, можно ли запустить пассажирские рейсы во время войны

Возобновление пассажирских авиарейсов во время полномасштабной войны в Украине можно назвать рискованной миссией, а также нецелесообразным решением.

Об этом сказал военный обозреватель Александр Коваленко в эфире "1+1" в рамках телемарафона.

По мнению эксперта, возобновление полетов в Украине для населения, в частности, открытие аэропортов "Борисполь" или "Жуляны" в Киеве, это "рискованная вообще миссия".

По его словам, многие считают, что открытие аэропорта где-то на территории Украины является элементом демонстрации того, что мы осуществим достаточно эффективное сопротивление российской агрессии.

"Но с другой стороны – это большая угроза, если мы говорим о Киеве, что могут быть нанесены удары баллистической компонентой. И не только баллистической, это может быть гиперзвуковая компонента, например это ракета "Оникс", которую уже по Киеву пытались использовать, а также Х47/М2 "Кинжал", — сказал Коваленко.

Даже при достаточно эффективной, одной из лучших в Европе эшелированной ПВО, которая в частности в Киеве и области, это не целесообразно на сегодня решение.

Напомним, украинские специалисты дали прогноз, что авиационщикам нужен месяц для возобновления перевозки пассажиров, но в том случае, если им дадут разрешение на полеты.

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