Возобновление работы "Киевстара": для абонентов вновь доступны услуги SMS

Компания "Киевстар" по состоянию на 18 декабря возобновила доступ к услугам SMS, в частности – в международном роуминге.

Об этом в комментарии ТСН.ua сообщила представитель "Киевстар" Ирина Леличенко.

“Информируем о статусе работы сети Киевстара по состоянию на 11:00 18 декабря 2023 г. Компания возобновила доступ к услугам SMS, в том числе – в международном роуминге. Клиентам также доступны услуги голосовой связи, мобильная передача данных, услуга домашнего интернета. Начато восстановление доступа к услугам M2M для бизнес-клиентов. Технические работы проходят постепенно, с соблюдением всех требований безопасности. Информирование о 100% работоспособности сервисов компания будет делать по завершению всех стабилизационных мероприятий”, — рассказала Ирина Леличенко.

Она также добавила, что в некоторых населенных пунктах, в частности, в Киеве все еще возникают локальные сложности с доступом к “Домашнему Интернету”. Над устранением проблемы работает весь персонал и привлеченные из регионов и областей специалисты.

“Если SIM-карта не регистрируется в сети, необходимо перезагрузить телефон или включить и выключить “авиа” режим. Кроме того, помогает выбор сети Киевстар в настройках телефона. Одновременно компания информирует, что начисление бонусов и компенсаций абонентам, которые не могли пользоваться услугами связи из-за хакерской атаки, будет произведено только после полной стабилизации работы сети и запуска всех услуг. Просим ждать официальной информации от компании. Спасибо за понимание и поддержку”, — подчеркнула спикер “Киевстар”.

Напомним, что сеть "Киевстар" восстанавливается после самой масштабной кибератаки на телеком-отрасли.

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