Возобновление работы "зернового коридора" и выборы в Израиле: главные новости ночи 2 ноября

ТСН предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.
Главные новости ночи 2 ноября:
- В ООН подтвердили, что 3 ноября "зерновой коридор" возобновит работу. Читать дальше –>
- Сохраняли интригу до конца: "Тоттенхэм" и "Айнтрахт" вышли в плейоф Лиги чемпионов. Читать дальше –>
- Заявка "на царя": как Пригожин пытается отобрать монополию Путина на "заигрывание" с народом. Читать дальше –>
- В США нет информации о опрокидывании в Беларусь ракет "Калибр". Читать дальше –>
- На выборах в Израиле лидирует партия бывшего премьера Нетаньяху – эксзитпол. Читать дальше –>
Читайте также:
- Германия требует от Сербии выбрать между Евросоюзом и Россией — Welt
- Конец Путина близок: Арестович рассказал о 8 разных армиях в России
- В Венгрии за год почти на треть увеличилось количество российских дипломатов