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Возобновление работы "зернового коридора" и выборы в Израиле: главные новости ночи 2 ноября

Дата публикации
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Возобновление работы "зернового коридора" и выборы в Израиле: главные новости ночи 2 ноября

Фото: Центр новостей ООН

ТСН предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.

Главные новости ночи 2 ноября:

  • В ООН подтвердили, что 3 ноября "зерновой коридор" возобновит работу. Читать дальше –>
  • Сохраняли интригу до конца: "Тоттенхэм" и "Айнтрахт" вышли в плейоф Лиги чемпионов. Читать дальше –>
  • Заявка "на царя": как Пригожин пытается отобрать монополию Путина на "заигрывание" с народом. Читать дальше –>
  • В США нет информации о опрокидывании в Беларусь ракет "Калибр". Читать дальше –>
  • На выборах в Израиле лидирует партия бывшего премьера Нетаньяху – эксзитпол. Читать дальше –>

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Дата публикации
Просмотры
1437
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