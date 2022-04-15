Возобновление сетей, трасс, мостов, снос зданий: Шмыгаль сообщил, как происходит восстановление

В правительстве формируют стратегию сноса непригодных для проживания зданий, чтобы как можно быстрее начать строить новое жилье.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что второй этап плана восстановления страны, который происходит параллельно первому, – это восстановление критической инфраструктуры.

Об этом глава правительства сказал в видеообращении 15 апреля.

По данным Шмыгаля, "Укрэнерго" возобновило работу 60% разрушенных сетей в Киевской и Черниговской областях. Работы полностью завершат в начале мая.

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Поставки газа возобновили почти для 30 тыс. домохозяйств.

На 90% расчищена трасса Киев-Чоп и движение по ней полностью восстановится в ближайшее время. Продолжается расчистка дороги Киев-Чернигов. Строятся временные переправы на местах разрушенных мостов – в Ирпень, Бучу, Чернигов.

"Министерство развития громад и территорий приступило к формированию и реализации стратегии по сносу зданий, которые не пригодны для проживания, то есть находящихся в аварийном состоянии. После их сноса можно будет как можно быстрее приступить к строительству нового жилья", — рассказал премьер.

Напомним, во время мобилизации мужчин призывного возраста могут бронировать на строительство, как это произошло с водителями грузовиков. Об этом рассказал министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

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