Возобновление укрытия ЧАЭС: стало известно, когда стартует активная фаза работ

ЧАЭС

Активная фаза работ по восстановлению укрытия Чернобыльской атомной электростанции должна начаться до 2028 года, а полностью завершить восстановление планируется к 2030-му.

Об этом заявила президент Европейский банк реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо во время заседания Международной координационной группы по вопросам энергетической безопасности Украины (“Энергетический Рамштайн”), сообщает Укринформ .

По ее словам, речь идет о сложном многолетнем плане, предусматривающем сначала стабилизацию ситуации, а впоследствии — полное восстановление укрытия.

"У нас есть сложный план: стабилизировать ситуацию и подготовить полное восстановление, которое должно быть осуществлено до 2030 года. Оно должно начаться фактически в начале 2028 года", — отметила она.

Рено-Бассо подчеркнула, что повреждение укрытия Чернобыльская атомная электростанция в результате дроновой атаки создает серьезные долгосрочные вызовы.

"Это не краткосрочный вопрос ядерной безопасности, а долгосрочный вопрос", - подчеркнула глава ЕБРР.

Она добавила, что главной задачей является обеспечение стабильности и функциональности защитного сооружения, которое требует широкой международной координации и финансирования.

По ее словам, партнеры уже демонстрируют готовность к сотрудничеству: подписано финансирование на 30 млн. евро, что свидетельствует о наличии конкретного плана действий.

Атака дроном на ЧАЭС 2025 года — что известно

Напомним, в ночь на 14 февраля российский дрон с фугасной боевой частью сознательно атаковал укрытие 4-го энергоблока ЧАЭС, вызвав пожар на крыше саркофага. В МАГАТЭ подтвердили факт взрыва, а в Офисе президента отметили, что атака была целенаправленной. Несмотря на попадание, по данным ГСЧС, радиационный фон оставался в пределах нормы (0,57 мкЗв/час).

В марте 2026 года Financial Times писала, что прошлогодняя атака повредила конфайнмент ЧАЭС , пробив защитную арку. Временный ремонт не решил проблему: из-за разгерметизации невозможно поддерживать уровень влажности, что чревато коррозией металлоконструкций и срывает демонтаж старого саркофага. Руководство станции и ЕБРР предупреждают, что это континентальная угроза, поскольку повторные удары или сейсмические волны от взрывов могут привести к обвалу конструкций и масштабному выбросу радиации.