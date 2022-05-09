Возобновлено транспортное сообщение между Киевом и Полтавой – Кубраков

В Киевской области вблизи села Борщев дорожники завершили работы по обустройству временной объездной дороги на трассе М-03, которая соединяет Киев и Полтаву.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков в Facebook.

По словам Кубракова, построенная дорога рассчитана как на легковой, так и на грузовой транспорт, обеспечивая тем самым полноценное функционирование дороги регионального значения.

«Это критически важно – ведь магистраль М-03 является одной из ключевых в стране. В кратчайшие сроки дорожники устроили через реку Трубеж семь водопропускных труб, грунт укрепили геотекстильной решеткой, на слой песка устроили щебеночно-песчаную смесь, сверху – асфальтобетонное покрытие и установили соответствующие дорожные знаки», – отметил он.

Министр добавил, что во время войны необходимо восстанавливать транспортное сообщение, ведь временные объезды и переправы помогают поддерживать жизнедеятельность населенных пунктов и перевозить важные грузы.

«Пока в стране идет война, логистические связи на освобожденных территориях налаживаем благодаря временным объездным путям и переправам. Они не только обеспечивают доставку грузов в пострадавшие уголки, но и помогают налаживать и восстанавливать жизнедеятельность населенных пунктов, освобожденных от российской оккупации», – рассказал Кубраков.

В целом в Киевской области возобновлено движение на всех разрушенных переправах, кроме тех, где нужно дополнительно проводить разминирование.

Как ранее сообщал Александр Кубраков, силами дорожников было возобновлено сообщение между Киевом и Житомиром по Варшавской трассе.

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