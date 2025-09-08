- Дата публикации
Возросла эффективность украинских ударов по целям в России — эксперт
Новые атаки все чаще направлены на заводы и путепроводы, которые непосредственно обеспечивают подразделения армии РФ, отметил Игорь Романенко.
Эффективность украинских ударов по целям в России возросла.
Об этом военный эксперт, основатель БФ «Закриємо небо України», генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко сказал в эфире «КИЇВ24».
По словам Романенко, теперь РФ не успевает восстанавливать объекты после украинских ударов, что свидетельствует об увеличении их эффективности.
В то же время новые атаки все чаще направлены на заводы и путепроводы, которые непосредственно обеспечивают подразделения армии РФ.
Ранее мы писали о том, что дроны атаковали два российских нефтеперерабатывающих завода — Волгоградский НПЗ и предприятие в Славянске-на-Кубани (Краснодарский край). Атаку на завод в Славянске-на-Кубани сняли на видео.