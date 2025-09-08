Удары по российским НПЗ

Реклама

Эффективность украинских ударов по целям в России возросла.

Об этом военный эксперт, основатель БФ «Закриємо небо України», генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко сказал в эфире «КИЇВ24».

По словам Романенко, теперь РФ не успевает восстанавливать объекты после украинских ударов, что свидетельствует об увеличении их эффективности.

Реклама

В то же время новые атаки все чаще направлены на заводы и путепроводы, которые непосредственно обеспечивают подразделения армии РФ.

Ранее мы писали о том, что дроны атаковали два российских нефтеперерабатывающих завода — Волгоградский НПЗ и предприятие в Славянске-на-Кубани (Краснодарский край). Атаку на завод в Славянске-на-Кубани сняли на видео.