Возросло количество погибших и раненых в Тернополе — Клименко

Удар по Тернополю

Дополнено новыми материалами

Из-за удара РФ по Тернополю 19 ноября возросло число погибших и раненых. Цифры составляют 10 и 37 соответственно.

Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко.

По его данным, повреждены две жилые 9-этажки. В одной вспыхнул пожар, в другой — разрушение с 3-го по 9-й этаж.

«По состоянию на 10:00: 10 погибших, 37 раненых (из которых 12 — дети)», — констатировал Клименко.

Спасатели продолжают эвакуировать людей из заблокированных квартир.

«Есть люди и под завалами. Работаем максимально осторожно — каждая минута может означать спасенную жизнь», — добавил он.

К месту атаки привлечены авиация, мобильные центры быстрого реагирования, «Дельта», кинологи, тяжелая инженерная техника. Подтягивают силы из соседних областей. С потерпевшими работают психологи.

«Развернут Пункты Несокрушимости, мобильные кухни обеспечивают людей теплой пищей. Полиция может ограничивать доступ к поврежденным объектам — просьба соблюдать установленные правила. Это исключительно ради безопасности людей и сохранности имущества», — отметил глава МВД.

Напомним, во время массированной атаки 19 ноября россияне атаковали Тернополь. В городе произошли попадания в жилые многоэтажки, есть погибшие и раненые.

«В Тернополе были попадания в жилые девятиэтажки, возникли пожары. К сожалению, произошли значительные разрушения домов и под завалами могут быть люди. На сегодня известно о десятках пострадавших и, к сожалению, девять человек погибли», — сообщил украинский лидер Владимир Зеленский.