Возросло количество погибших в результате взрыва мины в Затоке

В Затоке Одесской области 14 августа взорвалась мина, в результате чего погибли люди.
Число погибших в результате вчерашнего взрыва мины в курортной Затоке возросло до трех человек.
Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.
По его словам, еще два человека находятся в больнице.
По данным полиции, пострадали пять человек. Полицейские приступили к производству по факту несчастного случая.
Правоохранители призывают не игнорировать запрет выходить на побережье Черного моря и купаться в водоеме.
Напомним, Сумщина – наиболее заминирована с освобожденных территорий Украины.
Как сообщалось, в устье Дуная на мине взорвалось судно, а в районе Коблевого двое мужчин погибли во время купания.
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