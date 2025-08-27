Реклама

Известный украинский санаторий «Червона Калина» демонстрирует один из самых успешных примеров возрождения оздоровительного учреждения в стране. В течение последних двух лет, после завершения длительных судебных процессов с оффшорной компанией и ее российскими корнями, новая команда менеджмента сфокусировалась на полном обновлении комплекса. На фоне периодических информационных атак со стороны оппонентов, чьи претензии уже дважды были отклонены судами, в санатории выбрали стратегию не публичных споров, а реального развития.

Правовая стабильность как фундамент для развития

Ключевым моментом для старта реформ стало юридическое решение. Два года назад Хозяйственный и Апелляционный суды подтвердили законные права на корпоративные права санатория за семьей основателя, Светланой Сивой, пресекши попытки кипрской оффшорной компании с российскими корнями установить контроль над активом. В санатории «Червона Калина» подчеркивают, что с уважением ожидают окончательного решения Верховного Суда, которое должно поставить точку в этом вопросе, что позволит полностью сосредоточиться на стратегическом развитии.

Курс на инновационную медицину

Первоочередной задачей стало восстановление медицинской славы учреждения. Для этого медицинскую службу возглавил Заслуженный врач Украины Василий Высочанский. Было закуплено инновационное оборудование, в частности водородный ингалятор, массажное акупунктурное кресло и ряд другого нового оборудования для оздоровительных процедур, что позволило внедрить 191 действующую лечебную методику.

Реклама

дыхательные процедуры в санатории "Красная Калина"

После успешного прохождения проверок Минздрава было запущено пять новых программ лечения. Особый акцент, как отмечают в санатории, делается на реабилитации военнослужащих ВСУ. Также, после расширения штата медицинского персонала, уход за пациентами вышел на высочайший уровень в Украине. Особая забота позволяет значительно поддержать гостей санатория в такое тяжелое для страны время.

Новое качество отдыха и инфраструктура

Параллельно было проведено масштабное обновление инфраструктуры. Старая столовая превратилась в ресторан с индивидуальным качественным диетическим питанием.

Был отремонтирован жилой фонд и лечебные кабинеты. Номера санатория конкурируют с дорогими отелями Украины, а лечебные кабинеты соответствуют уровню частных медицинских учреждений.

На месте заброшенного пляжа создана зона отдыха «Калина Аква» площадью 12 000 кв. м, с впечатляющими развлечениями для детей. Также построена теплая аква-зона «Ривьера» с бассейнами, где температура воды при любой погоде поддерживается на уровне 31°C.

Реклама

Заслуженный Врач Украины – главный врач Василий Высочанский

«Наша философия проста: пока другие говорят, мы работаем. Наш лучший аргумент в любой дискуссии – это не заказная ложь, а реабилитированный воин, счастливая семья на отдыхе и рекордные цифры посещаемости. Мы строим будущее, а не воюем с прошлым», – комментирует главный врач Василий Высочанский.

Результаты, измеряемые в цифрах

Эффективность выбранной стратегии подтверждается статистикой. За период с апреля 2024 по август 2025 года услугами санатория воспользовались 5780 гостей, что является абсолютным рекордом для учреждения.

Кроме того, «Червона Калина» стал единственным санаторием в Украине, который присоединился к государственной программе реабилитации детей «Плечом к плечу» («Пліч-о-пліч»), приняв три смены детей с деокупированных и прифронтовых территорий.

Детки с сопровождением в санатории "Красная калина"

И это не конец. Дети и в дальнейшем смогут отдыхать в Ровненской области благодаря этой государственной программе. Также впервые в Украине к смене с востока присоединились дети с синдромом Дауна, которые вместе с мамами наберутся новых сил в «Червоной Калине». Воины ВСУ и в дальнейшем будут отдыхать от ужасов войны с россией в стенах оздоровительного учреждения. Уже сегодня «Червона Калина» вышла на европейский рынок оздоровления и принимает гостей из Польши, а результаты оздоровления шокируют зарубежную медицину.

Реклама

Планы на будущее, как отмечают в компании, включают дальнейшие инвестиции в медицинскую базу и разработку новых реабилитационных программ. «Мы не отвлекаемся на информационные провокации от тех, кто остался в прошлом. Мы каждый день строим будущее», – отмечают в «Червоной калине».