Возрождение индустрии: ООО "ХЛАДОПРОМ" – фабрика мороженого с самой давней историей производства мороженого в Украине

Рынок мороженого в Украине довольно стабилен в последние 4-5 лет. Его объем на уровне 100 тысяч тонн в год удивляет своей стабильностью на фоне некоторых падающих категорий продуктов питания. Ситуация выглядела так, что определилась группа производителей, которые сформировали рынок, у потребителя сложилось мнение о качестве и вкусах украинских производителей. Производственных мощностей в общем у всех хватало, часто даже с избытком.

Но картина изменилась! Фабрика Мороженого "ХЛАДОПРОМ", производитель любимых брендов Пломбир Хрещатик, Ескимо Каштан, Мороженое Хладик произвела серьезные изменения в расстановке сил. Ежегодно на протяжении последних лет Фабрика Мороженого "ХЛАДОПРОМ", история которой уходит в далекие 30-е годы прошлого столетия показывает прирост продаж 20 процентов. На нерастущем рынке рост - означает потеснить конкурентов.

Понимая, что стратегия развития кампании, направленная на развитие брендов, приведет к росту и, как следствие, к нехватке мощностей ООО "ХЛАДОПРОМ" дополнительно запустил производство мороженого на производственной площадке в г. Смела Черкасской области.

4 августа 2021 года фабрика начала выпуск продукции по технологиям "ХЛАДОПРОМА". Проектная мощность фабрики 100 тонн в день. На прилавки магазинов уже этим летом начнутся поставки любимого украинцами холодного лакомства, произведенного на новой фабрике.

"Наша цель - лидерство на украинском рынке мороженого! Европейское качество, сильные бренды и эффективная логистика - дает нам уверенность в том, что можно расти и двигаться вперед. Для нас запуск новой производственной площадки большой праздник и подтверждение правильности выбранного пути. Мы мечтаем сделать так, чтобы украинское мороженое считалось лучшим мороженым в Европе и мире", - сказал Председатель Наблюдательного Совета ООО "ХЛАДОПРОМ" Алексей Барышевский.

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