Возвращалась из школы домой: в Черкасской области водитель сбил ребенка и скрылся

Девочка запомнила цвет машины.
В Звенигородке 14-летняя девочка возвращалась из школы домой, когда на нее совершил наезд внедорожник. После того, как водитель сбил ребенка, он скрылся с места ДТП.
Об этом сообщает пресс-служба полиции в Черкасской области.
Школьница запомнила цвет внедорожника и то, что транспортное средство имело разбитую фару. О происшествии в полицию сообщил отец несовершеннолетней. Он вызвал скорую медицинскую помощь, которая доставила пострадавшую на осмотр в больницу. Сейчас угрозы жизни девочки нет.
Сотрудники полиции установили личность правонарушителя. За рулем Toyota Land Cruiser находился 50-летний житель Звенигородки. Он управлял автомобилем в нетрезвом состоянии. Водитель прошел проверку на состояние опьянения на месте.
Посредством прибора Drager полицейские установили, что мужчина превысил допустимую норму (0,2 промилле) в девять раз. Результат – 1,75 промилле.
Напомним, в Нежине вблизи остановки общественного транспорта мусоровоз сбил ребенка. От полученных телесных повреждений 6-летняя девочка погибла.
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