Возвращалась от подруги домой и исчезла: в Ровенской области почти неделю ищут 13-летнюю девочку

Возвращалась от подруги домой и исчезла: в Ровенской области почти неделю ищут 13-летнюю девочку

Местонахождение пропавшего ребенка неизвестное уже почти неделю.

На Ровенщине разыскивают 13-летнюю Валерию Яруту. Об исчезновении девочки 21 июля сообщил в полицию ее отец — 38-летний житель села Варковичи.

Как рассказали в пресс-службе полиции области, девочка еще 16 июля уехала в Дубно к подружке, а на следующий день сообщила отцу, что возвращается домой. Однако домой она так и не попала.

Малолетняя и раньше оставляла дом, поэтому отец не сразу обратился в полицию.

Последний раз девочку видели на автовокзале г. Дубна, куда ее привезли подруга с отцом.

Приметы школьницы: рост около 140 см, худощавого телосложения, имеет светло-русые волосы.

Была одета в черные брюки с белыми полосками, белую кофту с рисунком парашюта, обута в белые кроссовки на высокой платформе.

"Правоохранители обращаются к гражданам: если вы владеете какой-либо информацией о пропавшей Валерии, просим сообщить в полицию по телефонам: 067-75-66-281, 066-240-99-80, 093-680-61-73 или 102 ", — отметили в полиции.

Напомним, в Ивано-Франковской области разыскивают пропавшую 16-летнюю жительницу Калуша.

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