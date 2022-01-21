Возвращалась со дня рождения: в Житомирской области 15-летний парень изнасиловал 11-летнюю девочку

Парню грозит до 15 лет лишения свободы.

В Житомирской области задержали 15-летнего парня, который изнасиловал 11-летнюю девочку. Подросток 7 января напал на ребенка, который возвращался домой со дня рождения у соседей.

Об этом сообщили в прокуратуре Житомирской области.

По данным следствия, 7 января 15-летний подросток пришел на день рождения, где находилась семья потерпевшей. В 20:00 девочка сказала родителям, что уйдет домой, поскольку она живет рядом. На улице на нее напал 15-летний подросток, который затащил ребенка на территорию заброшенного дома и изнасиловал.

Подозреваемый с 2016 года состоит на учете как ребенок, проживающий в семье, где родители уклоняются от исполнения родительских обязанностей.

Подозреваемый был задержан на 60 суток с правом внесения денежного залога на сумму более 190 тыс. грн. Парню инкриминируют ч. 4 ст. 152 УК Украины. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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