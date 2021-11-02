Возвращалась утром с работы: в Полтавской области неизвестный мужчина изнасиловал 34-летнюю женщину

Возвращалась утром с работы: в Полтавской области неизвестный мужчина изнасиловал 34-летнюю женщину

Женщина возвращалась с работы, как вдруг на нее напал насильник.

В понедельник утром, 1 ноября, в Полтавской области неизвестный мужчина напал и изнасиловал 34-летнюю женщину.

Об этом сообщила Полтавская областная прокуратура.

"По данным следствия, утром 1 ноября этого года, когда потерпевшая возвращалась с работы домой, на нее напал неизвестный и с применением силы совершил действия сексуального характера", — говорится в сообщении.

Правоохранители уже задержали подозреваемого в изнасиловании. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Также в уголовном производстве назначили ряд экспертиз.

Решетиловская окружная прокуратура осуществляет процессуальное руководство по уголовному производству по факту изнасилования по ч. 1 ст. 152 УК Украины.

Напомним, в Полтавской области двое правоохранителей обвиняют в изнасиловании женщины.

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