Возвращались из командировки: в Ровенской области полицейские на служебном авто насмерть сбили мужчину

Возвращались из командировки: в Ровенской области полицейские на служебном авто насмерть сбили мужчину

Правоохранители на момент ДТП были трезвыми.

Вблизи села Городище Ровенского района Ровенской области работники полиции на служебном авто сбили местного жителя. От полученных травм мужчина скончался в больнице.

Об этом сообщили в Нацполиции Ровенской области.

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ДТП произошло 24 июня на трассе Киев-Чоп. Там полицейский автомобиль Toyota Prius сбил 61-летнего местного жителя. Правоохранители вызвали полицию и скорую. Пострадавший скончался в больнице.

В служебном автомобиле ехали работники Национальной полиции Закарпатья. Проверка установила, что они были трезвыми. По их словам, ДТП произошло, потому что пострадавший внезапно выбежал на дорогу.

По факту ДТП возбуждено уголовное производство, его расследует ГБР.

Напомним, судимый за убийство россиянин на Волыни порезал полицейского.

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