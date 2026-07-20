Возвращались с дня рождения: на Львовщине водитель отправил на тот свет трех подростков (фото)

Ужасное ДТП произошло во Львовской области

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На Львовщине, в Бродах, произошло смертельное ДТП, которое устроил нетрезвый 24-летний водитель. В результате аварии трое несовершеннолетних девушек-пассажирок погибли на месте.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

«24-летний водитель автомобиля Mercedes, двигаясь по улице Ивана Богуна, не справился с управлением на закругленном участке дороги. Автомобиль выехал на обочину, врезался в дерево и бетонную электроопору, после чего опрокинулся», — говорится в сообщении ведомства.

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На месте аварии

В салоне находились шесть человек — водитель и пятеро несовершеннолетних пассажиров. В результате аварии три девушки — две 16-летние и одна 15-летняя — погибли на месте. Еще одну 16-летнюю пассажирку в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимацию. Также травмировался 17-летний молодой человек.

По предварительной информации, компания возвращалась с празднования дня рождения двух пассажиров.

После аварии водитель скрылся с места происшествия, однако правоохранители оперативно установили его местонахождение и задержали. Медицинское освидетельствование показало, что содержание алкоголя в его организме почти вдвое превышало допустимую норму.

На месте аварии

При процессуальном руководстве Львовской областной прокуратуры начато уголовное производство по ч. 4 ст. 286-1 УК Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее гибель нескольких человек.

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Ранее сообщалось, что в Киеве пьяный водитель BMW насмерть сбил 17-летнего велосипедиста.

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