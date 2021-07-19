Возвращались с отдыха: под Луцком в страшном ДТП погибли три человека, в том числе маленькая девочка

Возвращались с отдыха: под Луцком в страшном ДТП погибли три человека, в том числе маленькая девочка

Еще девять человек в больнице.

В селе Печихвосты Волынской области водитель легкового автомобиля с полным салоном людей врезался в дерево. В результате ДТП погибли три человека, среди которых ребенок. Еще девять пострадавших были госпитализированы в медучреждение.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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Сообщается, что накануне вечером, 18 июля, в Луцком районе водитель легковушки не справился с управлением и допустил столкновение с деревом. По информации местных СМИ, якобы водитель автомобиля Ford Focus с людьми возвращался с отдыха.

В результате ДТП погибли три человека: водитель, пассажирка и девочка 2017 рождения. Пострадали 9 человек, из них 6 детей (2011-2019 г.р.). Их с травмами различной степени тяжести госпитализированы в больницу.

Как сообщалось, в Ровенской области произошло масштабное ДТП с участием пешехода и автобуса "Киев-Вроцлав". В результате пострадали 23 человека.

Напомним, в Яготине Киевской области 41-летний водитель Opel Ascona сбил 62-летнюю женщину и врезался в заправку. Потерпевшая от полученных травм скончалась в больнице.

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