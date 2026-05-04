Возвращают мертвыми: Россия передала тела 375 украинцев, которые официально считались пленными

Россия отдала тела военных и гражданских с признаками пыток, истощения, неоказания медицинской помощи.

Светлана Несчетная
Память о замученных в плену

В рамках репатриационных мероприятий Россия передала 375 мертвых военных и гражданских украинцев, подтвержденных как пленные.

Об этом рассказал в интервью «Укринформу» руководитель Секретариата Координационного штаба по обращению с военнопленными Богдан Охрименко.

«К сожалению, в рамках репатриационных мер Россия передала 375 мертвых военных и гражданских украинцев, которые считались пленными. Из них 146 были подтверждены МККК как пленные, а пребывание в плену 229 человек были подтверждены другими источниками, среди которых свидетельства освобожденных из плена, что они были живы. Россия отдала их тела с признаками пыток, истощения, неоказания медицинской помощи», — сказал он.

Охрименко добавил, что украинские правоохранительные органы фиксируют все подобные случаи и передают информацию об этом в Международный уголовный суд.

«По большому счету, согласно третьей Женевской конвенции, Российская Федерация несет ответственность за жизнь и здоровье удерживаемых пленных. И когда она сообщает МККК, что захватила в плен таких военных, то гарантирует удовлетворение их базовых потребностей на еду, одежду, медицинское обеспечение. Россия не выполняет эти обязательства и когда нам передают тела пленных, мы еще раз фиксируем военные преступления», — отметил руководитель Секретариата Коордштаба.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о взятии в плен именно того россиянина, виновного в расстреле украинских военных на Курщине в октябре 2024 года.

