Возвращение 30 тысяч военным: МВФ раскритиковал Украину за принятое решение

Реализация этого законопроекта может негативно отразиться на экономике и финансовом рынке Украины.

Международный валютный фонд (МВФ) подверг критике закон, принятый Верховной Радой, о возвращении военным 30 тысяч гривен. Его назвали "несбалансированным".

Об этом рассказал постоянный представитель Международного валютного фонда (МВФ) в Украине Ваграм Степанян в интервью агентству "Интерфакс-Украина ".

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Как он пояснил, это решение не определяет источники финансирования дополнительных расходов на 4 млрд долларов и может привести к росту бюджетного дефицита.

"Поиск ресурсов такого масштаба, вероятно, будет предусматривать резкие краткосрочные налоговые меры или существенные заимствования на внутреннем финансовом рынке, однако такие меры практически невозможны без негативного влияния на экономику и финансовый рынок", — сказал он.

Если Украина будет брать ссуды для финансирования таких расходов, это может поставить под еще большую угрозу устойчивость долга Украины, который уже находится под давлением, подчеркнул Степанян.

"Это очень важно, чтобы правительство контролировало любые изменения в бюджет. Риск принятия абсолютно не просчитанных популистских решений чрезвычайно высок", — сказал министр финансов Сергей Марченко та отметил, что "так называемый возврат выплат — это не об интересах армии, это шаги, которые делают нас более уязвимыми".

Напомним, 10 апреля депутаты проголосовали за возврат военным доплаты в размере 30 тысяч гривен.

Добавим, от 1 февраля 2023 года, согласно новому порядку выплат дополнительного денежного вознаграждения военнослужащим, выплаты напрямую зависят от того, в каком именно районе находится военнослужащий, какая у него специфика и сложность боевых или специальных задач.

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