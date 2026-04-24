Украина провела масштабный обмен пленными, вернув домой 193 защитников. / © Координационный штаб по обращению с военнопленными

В пятницу, 24 апреля, Украина провела очередной этап масштабного обмена пленными, в рамках которого удалось освободить из неволи 193 украинских защитников. Домой вернулись представители разных родов войск, часть из которых незаконно удерживали на территории Чечни.

ТСН.ua собрал все, что известно об обмене пленными 24 апреля.

Чеченский плен и три года неволи: кого удалось освободить

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал детали обмена пленными. По его словам, домой вернулось 193 украинских воина: это военные Вооруженных Сил, Нацгвардии, Государственной пограничной службы, Национальной полиции, Государственной специальной службы транспорта.

По словам главы государства, среди освобожденных есть военнослужащие, которые защищали Украину на разных направлениях фронта, а также раненые и те, против кого Россия открыла уголовные дела.

Также глава государства показал первые фото возвращения героев:

Обмен пленными 24 апреля 2026 года / © Владимир Зеленский

Президент подчеркнул, что работа над возвращением украинцев из российского плена продолжается ежедневно, и поблагодарил всех, кто вовлечен в процесс обмена — военных, подразделения на фронте и международных партнеров, которые помогают в возвращении пленных домой.

В свою очередь Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что освобожденных украинских защитников россияне удерживали на территории Чеченской Республики. Он также отметил, что главной особенностью этого обмена стал статус возвращенных воинов. По словам омбудсмена, почти никто из списка (кроме одного бойца) не был официально подтвержден Международным комитетом Красного Креста (МККК) как пленный.

«Один среди вернувшихся домой считался пропавшим без вести. Остальные были подтверждены только из альтернативных источников», — подчеркнул Лубинец.

По информации Координационного штаба, среди освобожденных из плена защитников — представители ВСУ, значительную часть которых составляют десантники. Также домой вернулись моряки, тероборонцы, нацгвардейцы, полицейские, пограничники и специалисты Госспецтрансслужбы. К основному списку освобожденных рядовых и сержантов добавились и несколько офицеров.

Освобожденные военнослужащие защищали страну на Луганском, Донецком, Харьковском, Запорожском и Курском направлениях.

Возраст освобожденных защитников — от 24 до 60 лет. Самый молодой боец находился в неволе с 2023 года после боев в Донецкой области. Двое военнослужащих сегодня будут праздновать свой день рождения уже на родной земле.

Подробности обмена пленными от Офиса президента и МВД

Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов рассказал, что этот обмен осуществлен по поручению президента. Также это фактически второй этап «пасхального» обмена. Освобожденным защитникам уже оказывают медицинскую и психологическую помощь.

Среди освобожденных много молодежи, в частности юноши 2000 года рождения, которые защищали государство на самых сложных участках фронта.

Обмен пленными 24 апреля 2026 года

«На свободе — много молодых украинских воинов 2000 года рождения, солдаты и офицеры, которые защищали наше государство на всех направлениях фронта, есть раненые. Часть освобожденных находились в незаконном заключении в Чечне. Мои поздравления всем нашим воинам и их родным, кто дождался этого дня. Как я и говорил, мы продолжаем освобождать своих — несмотря ни на что», — сообщил Буданов.

В свою очередь министр внутренних дел Игорь Клименко уточнил, что домой прибыли 12 сотрудников ведомства: 10 нацгвардейцев, пограничник и полицейский. Этих бойцов враг держал в неволе дольше всего — от двух до трех лет. Все они участвовали в ожесточенных боях в Донецкой и Луганской областях.

Первые звонки семье и реакция родных

В Координационном штабе сообщили, что каждый из освобожденных защитников обязательно пройдет комплексное медицинское обследование. В ведомстве заверили, что бойцам предоставят профессиональную поддержку для физического и психологического восстановления, а также выплатят всю положенную государственную помощь.

Координационный штаб также опубликовал первые видео, на которых бойцы, вернувшиеся из российской неволи, звонят родным и встречаются с ними на украинской земле.

«Ждите, мам… Я очень скучаю и люблю вас, мам…», — говорит один из украинских воинов в телефонном разговоре, горло которого сжимает от слез.

«А я тебе говорил, что мы приедем!» — восклицает другой, бросаясь в объятия к родственнику, который пришел его встречать после возвращения из плена.

Дата публикации 16:46, 24.04.26 Количество просмотров 27 Возвращение пленных: в Коордштабе показали видео первых разговоров и встречи с родными

Для одного украинского защитника обмен 24 апреля стал по-настоящему особенным, ведь именно в этот день ему исполнилось 26 лет. В разговоре с корреспондентом ТСН боец не скрывал эмоций: он признался, что встретил свой день рождения именно так, как мечтал — на родной земле.

«Сегодня мне двадцать шесть. День рождения. Я хотел встретить дома его, и я его встретил. Я его запомню на всю жизнь», — рассказал защитник.

Защитник, который вернулся домой из российского плена / © ТСН

Первым делом именинник позвонил близким, которые уже готовятся к встрече. По словам защитника, материальные подарки для него теперь не имеют значения. Больше всего он ждет встречи с тетей Мариной, которую называет своим «самым золотым человеком» и «солнышком».

«Лучший подарок — тот, который обнимет. Вот тот самый лучший подарок», — подытожил именинник.

Дата публикации 17:21, 24.04.26 Количество просмотров 16 Лучший подарок: защитник вернулся из плена в свой 26-й день рождения

Также родственники украинских военнослужащих начали получать первые извещения об освобождении своих близких. Среди них сестра одного из защитников, которая не сдержала слез, когда узнала о возвращении брата на подконтрольную Украине территорию. Журналисты зафиксировали эту эмоциональную реакцию женщины во время телефонного разговора.

«Вашего брата обменяли», — именно эти слова услышала женщина от официальных представителей.

Дата публикации 17:51, 24.04.26 Количество просмотров 19 «Вашего брата обменяли»: сестра защитника получила известие о его освобождении

Напомним, предыдущий масштабный обмен пленными между сторонами состоялся 11 апреля. Перед Пасхой домой вернулись 175 украинцев. Удалось вернуть 12 бойцов 1-го корпуса НГУ «Азов».

Кроме этого, удалось вернуть домой гражданских украинцев после длительного незаконного удержания в России с 2022 года.

Читайте также:

